الليلة.. عرض "يوم النصر" على مسرح بيرم التونسي

يقام مساء اليوم، الثلاثاء، عرض "يوم النصر" على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة

الثامنة مساء اليوم وغدًا، ومن المقرر أن يصبح العرض مجانًا.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وهي احتفالية تقدم خصيصًا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، الاحتفالية تأليف محمد مصطفى، وإخراج إسلام عبدالشفيع.