باسكال مشعلاني لـ"الوفد": سعيدة بنجاح "اتعذبت كفاية".. وهذه تفاصيل ألبومي الجديد

حققت النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني نجاحًا باهرًا وتتلألأ كنجوم في سماء الغناء العربي بأغنية "اتعذبت كفاية" باللهجة المصرية، بادائها المميز كما تعود عليها جمهورها دائمًا.

وأجرت "الوفد" حوارًا خاصًا من القلب مع باسكال كشفت فيه عن كواليس أعمالها وألبومها الجديد وتفاصيل أخرى في السطور الآتية:

- في البداية حدثينا عن أغنيتك الجديدة "اتعذبت كفاية"؟

"اتعذبت كفاية" أغنية مصرية كلاسيك، كلمات وألحان محمد الرفاعي، توزيع عادل عايش، إنتاج شركة لايف ستايل ستوديوز، وقدمت هذه الأغنية بكل حب وإحساس، وقد عملنا عليها كثيرًا بكل حب.

- هل كنت متوقعة النجاح الكبير للأغنية.. وأين تم تصوير الفيديو الكليب؟

الكليب من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، إخراج زياد خوري، وصورت في إحدى المدن بتركيا بطريقة تصوير سينمائي، مع فريق عمل متخصص، وكل هذا النجاح هو وليد كل التعب، وأنا سعيدة جدًا بكل هذا النجاح في لبنان ومصر وكل الوطن العربي.

-هل تفضلين طرح ألبوم أم سنجل في الفترة المقبلة؟

أحب الاثنين من وقت للتاني، أحب أن أطرح أغنية سنجل لأبقى على اتصال مع جمهور ومحبيني لأنهم دائمًا يطالبوني بذلك وهي فكرة جيدة والألبوم يحتاج تقريبًا إلى عامين عمل، وأحب أن أعمل عليه بكل حب وروية، وبهذه الفترة، بينما أعمل على الألبوم أحب أن أقدم أغاني على طريقة السنجل وبرأيي هذه الفكرة عجباني.

- ماذا عن تحضيرات ألبومك الجديد. وما التفاصيل؟

الألبوم أصبح على النهائيات تقريبًا سيكون هذه المرة ميني ألبوم يتضمن 8 أغنيات منها، صدرت سابقًا، إضافة

إلى أغنيات جديدة تحمل الطابع البوب وكلاسيك والأغاني باللهجة البنانية والمصرية والخليجية.

- هل تنوع الفنان في الغناء بأكثر من لهجة شيء مميز؟

طبعًا إذا كان يتقن اللهجة ونجح فيه وأحبه الجمهور.

-هل يوجد حفلات غنائية تؤديها في لبنان والوطن العربي في الفترة المقبلة؟

لدي لقاءات تلفزيونية عدة وحفل بتونس الخضراء، وحفل زفاف خاص بمصر.

-ما أحب الأصوات الغنائية لعمالقة الفن اللبنانيين إلى قلبك.. فيروز أم صباح؟

طبعاً السيدة فيروز والشحرورة وديع الصافي والكثير طبعًا من دون ذكر ألقاب.

- ما رأيك بألبوم الهضبة عمر دياب هل أحببتيه؟

طبعًا، أنا من محبي النجم الكبير عمر دياب وأحببت ألبومه الجديد، أنا غير وأغنية "يوم تلات" كتير رائعة.

-ما الفنان الذي تودين عمل ديو معه؟

ليس هذا المهم، المهم أن نتناغم سويًا من الممكن أن يعجبني فنان معين ولكن لا يوجد على المسرح تناغم بيننا فلم أقدم على هذه الخطوة المهم الكريزما والانسجام.

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-ما أقرب أغنية إلى قلبك من أغنياتك؟

كلهم عزيزين على قلبي، لأنه لا يوجد أغنية قدمتها من دون إحساس قوي وحب وحاليًا يمكننا نقول أغنية "اتعذبت كفاية".

-هل هناك مشاريع فنية ستطرح الفترة المقبلة؟

قريبًا جدًا سيتم طرح أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "استنا"، أيضًا كلمات الشاعر محمد الرفاعي، ألحان ملحم أبو شديد، ولكن هذه

المرة ستكون أغنية بوب وليست كلاسيكية كتير مميزة وطبعًا مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.

-هل من الممكن أن تصوريها بمصر؟

حتى الآن 80% التصوير في مصر

- ما حلم باسكال بالفن، ماذا تحققي بعد وتتمنين ذلك؟

حلمي قيد التحقيق أن أصدر ألبومًا كاملًا سهرة فنية لكبار الفنانين، طبعًا بصوتي أنا وحاليًا أعمل على الموضوع.

-متى يراكي الجمهور في عمل فني تمثيلي.. وما الشخصية التي تتمنين تجسيدها؟

أنا من محبي الكوميك، وعندما أجد أي دور تمثيلي يخدم مسيرتي الفنية وسيضيف إلى اسمي لن أتأخر.

-كيف تحافظ باسكال على جمالها فهي لا تكبر بالسن كما نرى؟

تضحك.. شكرًا لك على المجاملة أنا أهتم بالمحافظة على جمالي، ولكن ليس كثيرًا لدرجة الهوس مثلي مثل أي فتاة عادية لا أكثر، بالنسبة لي الجمال ينبع من الصحة لا أستعين بالريجيمات العشوائية، فهي ليست جيدة للصحة، ويجب أن يكون الرجيم عن طريق دكتور تغذية متخصص، وأنا أمارس الرياضة 4 مرات في الأسبوع، ولدي مدربة خاصة تساعدني في ذلك، وأنا من محبي رياضة المشي وابتعد عن التدخين، وأيضًا البُعدعن الشمس قدر الإمكان، وأضع واقيًا كي أحمي بشرتي، لأن الشمس العدو الأول للبشرة وأرطب بشرتي صباحًا ودائمًا أغسل وجهي قبل النوم لأني لا أنام بالمكياج فهو فعلًا مضر للبشرة وأشرب الكثير من المياه لأنها ترطب الجسم من الداخل وأمارس تمارين اليوغا لكي أبتعد عن التوتر قدر الإمكان.

-ماذا تمثل لك مصر؟

كانت بداياتي في الغناء بمصر، ولي فيها ذكريات رائعة، وهي أم الدنيا وأحبها وأحب شعبها الطيب الذواق للفن كثيرًا.

-هل "إيلي" ابنك يملك موهبة فنية؟

كثيرًا.. فهو يملك موهبة الفن منذ الصغر، ويعزف لكبار الفنانين مثل "موزارت"، "بيتهوفن"، و"باخ".

-أخيرًا.. كلمة لجمهورك في مصر والوطن العربى؟

أحب أن أوجه تحياتي لكل الشعب المصري، وأتمنى أن يعم السلام مصر ولبنان وكل البلاد العربية، وأقول انتظروني في برنامج مميز جدًا مع أمير كرارة.