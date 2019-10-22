تراند اليوم : فى عيد ميلاد نهال عنبر – ديك البرابر ” محمد رمضان ” فى صور جماعية نسائية

احتفلت الفنانة نهال عنبر بعيد ميلادها وسط كوكبة من الاصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني، وفاجئ النجم محمد رمضان الجميع بحضوره ومشاركته فىى الاحتفال مما اضفى جوا من البهجة بين الحضور .

حضر الحفل ايضا الإعلامية الكبيرة سهير شلبي والمستشار السياسي محي بدراوي وحرمة سيدة المجتمع رشا بدراوي

والدكتورالاعلامي أيمن رشوان ورجل الأعمال عمرو جمعة الفنانة عبير منير والمنتج ياسر سليم و الفنانة ايناس عز الدين

وسيدة المجتمع أميرة صقر والفنانة امل رزق والفنان علاء منصور والدكتورة ريهام نيازي والمخرج حسام الحسيني وحرمة

ورجل الأعمال حمدي المسعود ورجل الأعمال تامر الابيض ونهال احمد ومجموعة من الفنانين ورجال وسيدات الاعمال.