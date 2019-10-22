شاب كويتي يثير الجدل بمقطع فيديو يطالب فيه بطرد ” البدون ” : ” اطلعوا من الديرة يلعن أبوكم “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 11:54 صباحاً - نشرت صحيفة ” الراي ” الكويتية مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير في دولة الكويت لشاب يتحدث بازدراء إلى فئة ” البدون ” ويطالب بطردهم من الكويت .

وظهر هذا الشاب في مقطع الفيديو عاريا وادعى إن إسمه ” بدر فيروز ” وتحدث بطريقة مهينة وسيئة إلى فئة غير محددي الجنسية ” البدون ” قائلا : ” اللي فيكم خير يكلمني .. بدر فيروز يلا ادلف أذتونا .. اطلعوا من الديرة يلعن أبوكم ديرة مو ديرتكم ” .

وأثار مقطع الفيديو الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع التغريدات ” تويتر ” وانطلق هاشتاج مهاجما لهذا الشاب وهو : ” الزبالة بدر فيروز ” .. وهاجمه عددا كبيرا من المغردين .

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وتكثف الأجهزة الأمنية في دولة الكويت تحرياتها لكشف هوية الشاب .. وأحيل مقطع الفيديو إلى الجرائم الإلكترونية لتحديد هوية المتهم ومكان سكنه لضبطه وإحالته للتحقيق بتهمة ازدراء فئة من المجتمع .

وتعتبر قضية ” البدون ” في الكويت من أبرز القضايا الشائكة .. وتقدر السلطات الكويتية عدد البدون الكامل بأقل من 100 ألف شخص .

لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفا منهم وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى .. لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون .