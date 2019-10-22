بكلمات مؤثرة.. الإعلاميون ينعون الفنان طلال الحربي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 11:54 صباحاً - نعى الفقيد الإذاعي طلال الحربي عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، معبِّرين عن حزنهم الشديد لفقدانه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

حيث قال مواطنه الفنان فايز المالكي، الذي كشف سبب وفاته: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان طلال الحربي في جدة إثر حادث سير، لاحول ولا قوة إلا بالله”.

بينما كتب المخرج والممثل عبدالرحيم محمد عبر حسابه في “تويتر”: “الله يرحمه ويغفر له. كان معنا قبل أربعة أيام في أبو ظبي، وبقي له عدد من المشاهد، وكان سيرجع بعد أسبوع ويكملها. رحمك الله يا أبا حمد، كنت الرجل المبتسم دائماً، خبر وفاتك أثَّر على كل فريق العمل، لن ننسى رسائلك الصوتية في واتسآب وضحكاتك. إنا لله وإنا إليه لراجعون”.

بينما غرَّد الإعلامي سعود مطلق الذيابي، قائلاً: “فُجعت أسرة إذاعة جده هذا اليوم بوفاة المذيع والممثل طلال عبدالله الحربي، أبو حمد. أسأل الله تعالى أن يشمله برحمته وعفوه ورضاه، وأن يسكنه جنة النعيم. الصلاة على الراحل غداً في جامع ابن ثنيان بالصفا شمال جدة عقب صلاة العصر، والدفن في مقبرة الفيصلية. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أن الحربي حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة عام 1985، وبدأ العمل في الإذاعة عام 1991، وقدم خلال عمله عديداً من البرامج في الإذاعة والتلفزيون، كما شارك في التمثيل في عدد من الأفلام والمسلسلات في السعودية ومصر.