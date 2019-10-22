تعرف على بعض الطرق التي تساعد في التخلص من انتفاخ البطن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 11:54 صباحاً - يعد انتفاخ البطن أحد الأعراض الشائعة التي يعاني منها الكثيرين ويرجع حدوثها إلى عدة أسباب أبرزها هو ابتلاع الهواء أثناء الأكل والشرب وامتلاء البطن به أو بالغازات .
بالإضافة إلى ذلك أيضا التدخين وعدم ممارسة الرياضة واستهلاك كميات كبيرة من السكر والملح والأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والكوليسترول وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث انتفاخ البطن .
وهناك بعض النصائح والطرق التي تساعد في التخلص من انتفاخ البطن وهي :
1- شرب الماء بكثرة يساعد على التحخلص من انتفاخ البطن خاصة الماء معتدل الحرارة وتجنب الماء المثلج .
2- التقليل من تناول الأطعمة التي تعمل على تكون الغازات في البطن مثل البصل والكرنب والقرنبيط والتفاح .
3- الحرص على ممارسة الرياضة يوميا كل صباح لأنها تعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي .
4- تجنب تناول الخضروات النية واستبدالها بالخضروات المطبوخة .. والعمل على التخلص من قشور الطماطم قبل تناولها وأيضا بذور الخيار .
5- تناول اللقيمات الصغيرة أثناء الأكل ومضغها جيدا مع إغلاق الفم أثناء المضغ لتجنب ابتلاع الهواء .
6- عدم الإفراط في تناول الطعام لأنه يعد أحد أسباب شعور الإنسان بإنتفاخ البطن .. لأن الطعام الزائد عن حاجة الإنسان يضاعف عمل الجهاز الهضمي .
7- تجنب الأنشطة التي تؤدي إلى زيادة كمية الهواء الذي يصل إلى البطن عن طريق الفم مثل التدخين ومضغ العلكة لفترة طويلة .
8- التقليل من تناول البروتينات والأطعمة الغنية بالدهون لأنها تستهلك وقتا أطول في هضمها مما يزيد من فرص انتفاخ البطن .
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