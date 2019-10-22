النجم التركي أنجين أكيوريك يحتفل بزفاف شقيقه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم التركي أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم» بزفاف شقيقه إرين في أجواء عائلية، وكان الفنان الوسيم محل أنظار الحضور.

أنجين خطف الأنظار من شقيقه العريس، حيث انتشرت صوراً من أجواء الزفاف عكست مدى اهتمام عائلته وأصدقاء شقيقه بالتقاط صور تذكارية معه، وجاءت أغل تعليقات فانز النجم التركي مؤكدة على عدم وجود شبه بين الشقيقين.

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من ناحية أخرى، يستعد أنجين أكيوريك لتصوير مسلسله الجديد «ابنة السفير» الذي سيشارك في بطولة أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول، على أن يتقاضى أجراً يصل إلى 200 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، في الوقت الذي ستتقاضى فيه نسليهان 140 ألف ليرة تركية عن الحلقة.

«ابنة السفير» من تأليف عائشة أريلماز ونهير أردام، ومن إخراج ايمره كاباكوشاك، وهو إنتاج مشترك بين NGMedia وO3 Medya، ومن المقرر عرضه عبر شاشة ستار التركية.

يُذكر أن مسلسل «حتى الممات» كان آخر عمل درامي لأنجين، وقد شارك في بطولته أمام الفنانة التركية فهرية أفجان، كما عرض له مؤخرًا فيلم «حب واحد وحياتين» في دور العرض السينمائي بتركيا، والذي قام ببطولته أمام النجمة بيرجوزار كوريل الشهيرة بـ«القاضية فريدة».