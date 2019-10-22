شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تعلق على أنباء ارتباطها بزوج الفنانة أصالة والان مع التفاصيل

كشفت الفنانة السورية، نسرين طافش، حقيقة الأخبار التي تداولت مؤخرا حول ارتباطها بالمخرج طارق العريان والتي كانت سببا للخلافات التي حدثت بينه وبين زوجته الفنانة السورية أصالة نصري.

وذكرت نسرين في لقاء مصور تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي: "أصالة نفت الخبر وقالت إن الناس اللي بتطلع الإشاعات دي ناس فاضیة، وھم فعلا ناس فاضیة".

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وكان العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناول مؤخرا أنباء عن انفصال بين الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج طارق العريان، بسبب فنانة سورية أخرى هي الممثلة نسرين طافش.

وفي وقت سابق نفت أصالة في منشورها على الانستغرام صحة أنباء طلاقها واكتفت بالقول إنها إشاعات.