متابعة بتجـــــــــــرد: تستأنف النجمة المصرية يسرا تصوير مشاهدها في فيلم “صاحب المقام”، بعد توقفه لمدة 20 يومًا، وذلك من أجل أن يقوم المخرج بمعاينة أماكن التصوير ليستكمل تصويره، وقد تم تصوير نصف مشاهد الفيلم حتى الان.
وتجسد يسرا في الفيلم شخصية مهمة ومحورية وجديدة عليها، وهي من أولياء الله الصالحين وتحاول إنقاذ الممثل آسر ياسين بعد وقوعه في مشكلة كبيرة.
الفيلم من بطولة يسرا، آسر ياسين، صلاح عبد الله، ومحمود عبد المغني، قصه وسينايو إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة يسرا لـ”صاحب المقام” بعد معاينة أماكن التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.