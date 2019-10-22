عودة يسرا لـ”صاحب المقام” بعد معاينة أماكن التصوير

متابعة بتجـــــــــــرد: تستأنف النجمة المصرية يسرا تصوير مشاهدها في فيلم “​صاحب المقام​”، بعد توقفه لمدة 20 يومًا، وذلك من أجل أن يقوم المخرج بمعاينة أماكن التصوير ليستكمل تصويره، وقد تم تصوير نصف مشاهد الفيلم حتى الان.

وتجسد يسرا في الفيلم شخصية مهمة ومحورية وجديدة عليها، وهي من أولياء الله الصالحين وتحاول إنقاذ الممثل ​آسر ياسين​ بعد وقوعه في مشكلة كبيرة.

الفيلم من بطولة يسرا، آسر ياسين، صلاح عبد الله، ومحمود عبد المغني، قصه وسينايو إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام المقبل.