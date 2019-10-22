نانسي عجرم ترفع شعار “وحدة اللبنانيين”: بلدنا إلنا

متابعة بتجـــــــــــرد: منذ اليوم الأوّل على انطلاق الحراك الشعبي في لبنان، شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، كواحدة من المواطنين اللبنانيين، المتظاهرين مطالبهم بحقوقهم المعيشية.

وتحدّثت نانسي عن وحدة اللبنانيين في المظاهرات التي افترشت المناطق والمحافظات في لبنان، فملأت صور الحراك صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي مرفقة بشعرات الوحدة الوطنية ومنها “قوتنا بوحدتنا”، “صوتنا واحد وعلمنا واحد”، “بلدنا إلنا”، “كلنا واحد” وغيرها من العبارات.

منشورات نانسي عجرم لاقت تفاعلًا كبيرًا من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اجتمع اللبنانيون على محبّة بلدهم والأخوة العرب والأجانب على دعهم للحراك الشعبي في لبنان بتعليقاتهم عبر صفحاتها على السوشيل ميديا.