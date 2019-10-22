نادين نسيب نجيم توجه رسالة إلى الجيش اللبناني.. هذا ما قالته

متابعة بتجـــــــــــــرد: وجهت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة شكر إلى عناصر الجيش اللبناني، الذين يتصدون لأي اعتداء يتعرض له المتظاهرون في الحراك الشعبي الذي تشهده المناطق والمحافظات في لبنان منذ ستة أيام.

ونشرت نادين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لرمز “الجيش اللبناني” مرفقة بعبارة “الجيش اللبناني وبس”، وكتبت بتعليقها عليها: “شكرا والله يحميكم”.

تجدر الإشارة إلى أن نادين نسيب نجيم كانت من أوّل الفنانين الذين نزلوا إلى ساحات ومحافظات لبنان على امتداد الوطن، مطالبين بحقوق تضمن لهم ولأولادهم مستقبلًا جيدًا في وطنهم.