حلا الترك تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا على “يوتيوب” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: تواصل أغنية “ممنوع اللمس” للفنانة الشابة حلا الترك رحلة نجاحها منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

وتخطى فيديو الأغنية الـ95 مليون مشاهدة بعد سنة على إتاحة عرضه عبر قناة شركة “بلاتينوم ريكوردز” الرسمية على موقع يويتوب العالمي للفيديوهات.

الأغنية من كلمات حمد الغرباوي، ألحان ميثم علاء الدين ومن توزيع MOTIFF، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج ديفيد زيني الذي قام باخراج العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء تواجد حلا الترك في لوس أنجلوس خلال الفترة الماضية.

وكانت أغنية “ممنوع اللمس” لـ حلا الترك قد عرضت للمرة الأولى حصريًا ضمن السلسلة الأميركية Baby Doll Records من بطولة الفنانة الأميركية المحبوبة Baby Ariel في 2 تموز/يوليو 2018.

الجدير ذكره أن حلا الترك عادت بهذه الأغنية إلى الجمهور ومحبّيها بعد غياب 3 سنوات، بكادرات عفوية تعكس شخصيتها الحقيقية.

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لمشاهدة فيديو كليب “ممنوع اللمس”: