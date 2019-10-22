داود حسين: تكريمي في “الدار البيضاء للفيلم”.. وسام اعتز به

متابعة بتجـــــــــــــرد: قال الفنان داود حسين، أن تكريمه في مهرجان “الدار البيضاء للفيلم العربي”، يعد “وساما” يعتز به، ويضاف إليه رصيد إنجازاته في عالم السينما والمسرح.
وأعرب حسين في تصريح لـ”كونا”، على هامش مشاركته في المهرجان عن سعادته بالتكريم الذي حظي به وتسلمه درعا في حفل الافتتاح الذي شهد تكريم مجموعة من الفنانين الذين أعطوا للسينما عموما والكوميديا على وجه الخصوص الشيء الكثير.
كما اشاد بالحفاوة التي استقبل بها من طرف القائمين على المهرجان والجمهور المغربي معتبرا ذلك دليلا على مدى تقدير اهل المغرب للفن والفنانين.
ويتنافس على جوائز هذه الدورة 30 فيلماً روائياً تمثل 11 دولة عربية على جوائز الدورة الثانية لمهرجان (الدار البيضاء للفيلم العربي) بمسابقتيها للفيلم القصير والطويل.
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