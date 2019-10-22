“بارني” يحصل على فيلم جديد من بطولة دانيال كالويا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن قسم السينما في شركة ماتيل فيلمز، عن شراكة مع بطل فيلم Get Out، دانيال كالويا، وشركة التطوير “فالبارايسو بيكتشرز”، لتقديم شخصية الديناصور “بارني” إلى شاشة السينما، وفق مجلة VOX.

“بارني والأصدقاء” هو برنامج تلفزيوني للأطفال اُنتج في الولايات المتحدة عام 1992، ويستهدف الأطفال قبل سن المدرسة، وبارني الشخصية الرئيسية هي الديناصور ريكس الأرجواني والأخضر، الذي يأتي إلى الحياة من خلال خيال الطفل، ويقوم بتعليم الأطفال من خلال الأغاني والرقصات الصغيرة بطريقة ودية تفاؤلية، وأنتج فيلمًا في عام 1998 باسم “مغامرة بارني العظيمة”.

بعد نجاح الأفلام الروائية المستندة إلى لعبة أخرى مثل فيلم LEGO، قررت شركة ماتيل فيلمز تحويل شخصياتها الشهيرة إلى أفلام، وتراهن الشركة على أن العالم مستعد لفيلم الديناصور “بارني” الجديد.

وقال روبي برينر من شركة ماتيل فيلمز “العمل مع النجم دانيال كالويا سيمكننا من اتباع نهج جديد تمامًا تجاه بارني سيفاجئ الجماهير، والفيلم سيكون خارج التوقعات”.