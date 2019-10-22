جينيفر أنيستون تعود إلى الدراما بمسلسل عن التحرُّش الجنسي

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الممثلة والمنتجة الاميركية والناشطة وسيدة الاعمال جينيفر أنيستون لمحبيها، عقب الاحتفال بمرور 25 عاماً على عرض المسلسل الأميركي “الأصدقاء” Friends، الذي استمر على مدى عشرة مواسم ناجحة، عن عودتها للتمثيل على شاشة التلفزيون مرة اخرى بعد توقفها لعقد من الزمان.

وكانت قناة “آبل تي في بلاس” قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي على توتير، عن بدء بث مسلسل (عرض الصباح) The Morning Show في أول نوفمبر المقبل، وهو مسلسل من 8 حلقات، بطولة جينيفر انيستون، المسلسل يتناول قضية التحرش الجنسي، ومشكلة التنافس في العمل، وكيفية الاستمرار على سلم الصعود الوظيفي والاجتماعي في المجال الإعلامي، وطالبت قناة “آبل تي في بلاس” منتجي المسلسل بعدم الاكتفاء بموسم واحد، ولكن بعرض لموسمين على الأقل لتسليط الضوء على هذه القضايا المهمة.

مسلسل The Morning Show الذي سيجمع النجمة العالمية جينيفر أنيستون مع النجمة ريس ويذرسبون، ستكون كلفة عرض كل حلقة منه 15 مليون دولار، أي ما يقارب 300 مليون دولار للموسمين، ومن المقرر أن تتقاضى كل من أنيستون وويذرسبون 2 مليون دولار عن كل حلقة لكل منهما، اي نحو 40 مليون دولار عن الموسمين.

العودة مرة أخرى

قالت أنيستون، وفقا لما ذكر في موقع “فارايتي”، ان عودتها للتمثيل ليست لها علاقة له بـ«الماديات»، وإنما ترجع الى رغبتها في تقديم أعمال عالية الكفاءة مرتبطة بقصص وحقائق واقعية.