كانييه ويست يتبرع بمليون دولار في يوم ميلاد زوجته كيم كارداشيان

متابعة بتجــــــــــــرد: تبرّع نجم الراب الأمريكي كانييه ويست بمبلغ قدره مليون دولار أمريكي للجمعيات الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، باسم زوجته كيم كارداشيان وذلك بمناسبة عيد ميلادها الـ39.

وكانت كيم قد كشفت في الساعات الماضية أنها احتفلت بيوم ميلادها مع أصدقائها المقربين، وبعد عودتها إلى المنزل تفاجأت بعشاء عائلي نظمه لها زوجها كانييه ويست ووالدتها.

وكان كانييه ويست قد أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته الأخيرة عن علاقته بزوجته كيم كارداشيان، حيث كشف عن انزعاجه من الملابس الضيقة التي ترتديها الأخيرة وتلتقط بها صورًا تنشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن كانييه ويست وزوجته كيم كارداشيان اشتريا مؤخرًا منزلاً جديداً في ولاية وايومنغ الأميركية بثمن 14 مليون دولار.