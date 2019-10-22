نيكي ميناج تدخل القفص الذهبي.. وبهذه الصور أعلنت الخبر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت النجمة الأمريكية "نيكي ميناج" محبيها يوم أمس الإثنين، بالإعلان عن زواجها من "كينيث بيتي" بطريقة مميزة.

نشرت نيكي 36 عامًا صورًا على "إنستغرام" يظهر فيها قبعتين مكتوب عليهما "عروس وعريس"، بالإضافة إلى 2 مج مكتوب عليهما "مستر" آند "مسز"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلقت "نيكي" على منشورها بعبارة: "أونيكا تانيا ماراج-بيتي 10.21.19" مع رموز تعبيرية على شكل عروسين، كتأكيد على خبر زواجهما، والذي يبدو أنه تم أمس الإثنين، ويعد "أونيكا" هو اسم "نيكي" الحقيقي.

انهالت تعليقات التهنئة على المنشور، وكان العديد من المشاهير هم من أول من هنأوها على الخبر السعيد، بمن فيهم "ويني هارلو"، حيث قالت: "سعيدة للغاية من أجلك مسز برايد، فأنتِ تستحقين كل السعادة في العالم"، بالإضافة إلى النجمة "كريستينا أغيليرا" التي علقت: "مبروك ياملكة".

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وكانت "نيكي" قد كشفت في شهر أغسطس الماضي، أنها حصلت و"كينيث" (41 عامًا)، على رخصة أو تصريح الزواج، وأنهما لديهما حوالي 80 يومًا لإتمام الزواج.

ولأن النجمة الأمريكية لم تنشر صورًا لها بالفستان الأبيض، لم يتضح بعد ما إذا اعتمدت حفل زفاف تقليدي أم اكتفت بإنهاء الإجراءات الرسمية، خاصة أنها سبق وقالت في إحدى المقابلات إنها تنوي إقامة حفل زفاف ضخم.

ومنذ أشهر وتثير نيكي الجدل بشأن زواجها من كينيث، وخاصة في شهر أغسطس، عندما غيرت اسمها على تويتر إلى "مسز بيتي".

يجدر بالذكر أن نيكي سبق وتعرضت لانتقادات عديدة من معجبيها بسبب علاقتها بكينيث، وذلك لأنه اُتهم باغتصابه قاصرًا عندما كان عمره 16 عامًا، كما اُتهم في قضية أخرى بالقتل الخطأ في 2006، حيث أطلق النار على رجل يدعى "لامونت روبنسون" في 2002، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات، بينما قضى منهم 7 سنوات قبل إطلاق سراحه في 2013.

وردت نيكي على هذه الانتقادات في منشور صريح، حيث أعربت عن انزعاجها الشديد من الانتقادات، وكيف أنها تعيش بسعادة مع كينيث والذي يختلف عن أي رجل ارتبطت به سابقًا، كما ركزت في منشورها على أن علاقاتها السابقة كانت سيئة وكانت تتعرض فيها للإساءة العاطفية والجسدية أيضًا.

ويأتي خبر زواج "نيكي" بعدما صدمت معجبيها بإعلان اعتزالها الغناء على تويتر في شهر سبتمبر الماضي، وقالت: "لقد قررت الاعتزال والتركيز على تكوين أسرتي"