متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجدت الفنانة اليمنيّة بلقيس فتحي في دبي من أجل افتتاح ممرّ المشاهير على غرار ممرّ مشاهير هوليوود، ومن خلال لقاء أجراه معها موقع فوشيا، كشفت الفنانة اليمنيّة عن المهن الـ 4 التي تتقنها.
وتحدّثت بلقيس عن إطلالتها وعن السوشال ميديا وعن اعتبارها من المؤثّرين في مواقع التواصل الاجتماعيّ.
شاهدي ماذا قالت لفوشيا في هذا التقرير...
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس: أملكُ شركات مع زوجي.. وجمهوري يستاهل كل الخير مني! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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