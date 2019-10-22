بلقيس: أملكُ شركات مع زوجي.. وجمهوري يستاهل كل الخير مني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجدت الفنانة اليمنيّة بلقيس فتحي في دبي من أجل افتتاح ممرّ المشاهير على غرار ممرّ مشاهير هوليوود، ومن خلال لقاء أجراه معها موقع فوشيا، كشفت الفنانة اليمنيّة عن المهن الـ 4 التي تتقنها.

وتحدّثت بلقيس عن إطلالتها وعن السوشال ميديا وعن اعتبارها من المؤثّرين في مواقع التواصل الاجتماعيّ.

شاهدي ماذا قالت لفوشيا في هذا التقرير...