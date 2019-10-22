إطلالات باهظة للنجمات في حفل زفاف جنيفر لورانس.. فستان أم كيم كارداشيان بتوقيع لبنانيّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في نهاية الأسبوع الماضي، دخلت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس القفص الذهبيّ، بزواجها من كوك مارونيفي، وذلك في حفل خاصّ اتّسم بالسّريّة الشديدة داخل قصر نيوبورت الفخم في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

وحضر الحفل نخبةٌُ من نجمات هوليوود أمثال آشلي أولسن، كريس جينر، إيما ستون وسيينا ميلر واللاتي تم تصويرهن قبل الدخول إلى القصر.

وفيما يخصّ الإطلالات اختارت آشلي أولسن فستانًا دراماتيكيًا بطبعة البولكا دوت من "مارك جايكوبس" نسّقته مع زوج من النظارات الشّمسيّة من "شانيل" يبلغ ثمنها 225 دولار.

أما سيينا ميلر فارتدت فستانًا أحمرَ بكمّين منسدلين ومنتفخين من Carolina Herrera يبلغ سعره حاليًا 1761 دولارًا بعد أنْ كان يفوق الـ 5000 دولار، نسّقته مع ربطة رأس بلون البيج، وبدتْ مثل سيدة مجتمع راقية من عصر النهضة.

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أما نجمة برنامج الواقع كريس جينر، فارتدت ثوبًا باللون الأسود بكمّين طويلين مطرزًا على مستوى الصّدر بالجواهر الفاخرة، من توقيع اللبنانية العالمية ريم عكرا، نسّقته مع حقيبة السرج من "ديور" التي يبلغ ثمنها 2200 دولار.

ووصلت الممثلة إيما ستون إلى الحفل مرتدية زيًا مكونًا من فستان وكاب مصنوعًا من قماش المخمل الفضيّ، وأنهت إطلالتها بزوج من الصّنادل الفاخرة وبعض الإكسسوارات البرّاقة.

ويُشاع أنَّ لورانس كانت ترتدي فستانًا من "ديور"؛ وهو أمرٌ طبيعي بالنظر إلى كونها سفيرة لدار الأزياء الفرنسية، لكنْ لا توجد أيّ صورة للعروس إلا صورة واحدة غير واضحة تمّ التقاطها خِلسة، ولا نعرف ما إذا كان الفستان فعلاً من توقيع "ديور" أو علامة أخرى.