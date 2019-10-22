داليا مبارك تحتفلُ بـ"ميني ألبوم" في دبي بحضور "إنستغرام"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة السعودية داليا مبارك بإصدار ميني ألبوم جديد من انتاج شركة "تيونز" أطلقت عليه "في حياتك مستحيل"، وسط حضور عدد كبير من أصدقائها وأسرتها في دبي، وبحضور حاشد من أهل الفنّ والصّحافة العربيّة.

وشهد حفل إطلاق الميني ألبوم الذي نظّمته شركة هيومانجمنت عدّة لقطات مميّزة، منها حضور زوج داليا رجل الأعمال الأمريكيّ "لي ستاركس" لدعمها في هذه المناسبة، والذي ساندها قبل وفي أثناء الألبوم حتى إنطلاقه، حيث عبر عن فخره ومحبته ودعمه الدائم لها، بالإضافة الى حضور أهم الشّركات التي تعنى بالموسيقى، مثل "أنغامي"، "روتانا"، "بلاتينوم" وغيرهم العديد، ومن شركات مواقع التواصل، كان هناك حضور لافت لشركتي "انستغرام" و"تيك توك".

وجميع أغنيات الألبوم من ألحان السّعوديّ ياسر بو علي، وكلمات العالية، قوس، أحمد الصانع، الجادل، ويضمّ الألبوم خمسة أعمال جميعها تحمل الطّابع الخليجيّ.

وأعربت داليا عن سعادتها الغامرة بطرح الألبوم، والأصداء التي لاقت الأعمال التي طرحت على "اليوتيوب"، منها أغنية "وينك الليلة"، والتي وصلت مشاهداتها الأسبوع الأوّل أكثر من مليون، وأوضحت داليا إلى أنّ لجوءها للرّسوم المتحرّكة في أعمالها هو بسبب ضيق الوقت، حيث طلبت أنْ تكون الأعمال رسمة لها، بدلاً من الفوتوسيشن.

وتستعدّ داليا هذه الأيام للمشاركة يوم 9 نوفمبر المقبل في الحفلات الغنائية لموسم الرّياض، وذلك على مسرح الحي الدبلوماسيّ بالرّياض، وستشارك داليا كلّ من عبد الله الرويشد وفؤاد عبد الواحد بإمتاع جمهور الرّياض بأروع الأغاني في أمسية غنائيّة موسيقيّة تنقل جميع الحضور إلى أجواء طربيّة.