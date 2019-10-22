تاج حيدر تعود للتلفزيون بعد غياب 3 سنوات.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غابت الفنانة السورية تاج حيدر، عن الدراما فترةً طويلة وصلت إلى 3 سنوات لعدةِ أسبابٍ منها الأزمة السورية وزواجها وإنجابها ابنتها الأولى.

وكشفت بعض المصادر أنَّ حيدر ستعود هذه السنة للتلفزيون بعد هذا الغياب الطويل من خلال مسلسل البيئة الشامي "بروكار" من إنتاج شركة "قبنض ميديا" وتأليف سمير هزيم وأخراج محمد زهير رجب.

تدور أحداث المسلسل في عام 1942 ويتحدث عن صناعة "البروكار" وهو أحد من أفخم انواع القماش الدمشقي، حيث يحاول أحد المهندسيين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة وفرض صناعةٍ بديلة للقضاء عليها.

كما تزيد حماسة الأحداث في العمل من خلال جريمة قتل تقع في المنطقة وتدور الأحداث حول الكشف عن القاتل وهويته ضمن قالبٍ بوليسي.

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ومن الأسماء التي تم الاتفاق معها للمشاركة في العمل، سلمى المصري، قاسم ملحو، رنا الأبيض، وسعد مينة وجاري التفاوض مع عدد من الأسماء الأخرى.

يُشار إلى أنَّ آخر اعمال الفنانة السورية تاج حيدر، كان مسلسل "طوق البنات" الجزء الرابع، وتعتبر حيدر من الأسماء المهمة في الدراما السورية وحققت نجاحاً كبيراً في عددٍ من الأعمال نذكر منها "باب الحارة" بجزئيه الأول

والثاني بدور "جميلة"، مسلسل "الولادة من الخاصرة"، على حافة الهاوية، قاع المدينة، الغفران.