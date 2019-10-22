7 قطعُ أزياء أساسيّة موجودة في خزانة معظم النّجمات والمشاهير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في موسم الخريف، تحرص أشهر نجمات هوليوود على ارتداء القطع الأساسيّة الكلاسيكيّة ضمن إطلالاتهنّ بنمط ستايل الشارع، من القطع الخارجيّة إلى قطع التريكو النابضة بالحياة وبناطيل الدنيم، وغيرها من القطع الموجودة في خزانة كلّ امرأة.

وتنجح النّجمات في كلّ مرّة بالظهور بإطلالات مثالية، رغم اعتمادهنّ على القطع الأساسيّة. فما سرّ الأناقة العصريّة الجميلة التي تطغى على إطلالتهنّ؟

فيما يلي أبرز القطع الأساسيّة التي تعتمد عليها معظم نجمات هوليوود:

سترة البلايزر الحديثة

ليس سرًا أنّ دمج سترة البلايزر في أيّ إطلالة هي أبسط طريقة لإضفاء لمسة جماليّة على المظهر، فهي القطعة المفضّلة لدى العديد من النجمات، مثل روزي هنتنغتون وايتلي التي ترتديها في ظلال جريئة لترقية مظهرها اليوميّ.

فساتين الصّوف

تحتاج أغلب النساء إلى فستان الصّوف الماكسي الدافئ، والذي يمكن ارتداؤه بسهولة وتنسيقه مع أيّ شيء من جاكيت جلدي إلى أحذية البوت، وتعدّ ريهانا من أكبر عشّاق هذا النمط من الفساتين، والتي تختارها بفتحات جانبية و حزام الخصر.

معطف الترانش العصري

يعتبر معطف الترانش الكاكي من أشهر القطعة الكلاسيكيّة، وتمّ تحديثه باستخدام أقمشة وموادّ متنوّعة وطبعات كلاسيكيّة، والتي ستُضفي جرعة إضافية من الأناقة على مظهركِ.

أحذية البوت العالية حتى الرّكبة

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عندما يتعلّق الأمر بالأحذية، تتربّع أحذية البوت العالية حتى الرّكبة على قائمة أحذية الخريف، باعتباره الحذاء الأكثر أناقة وجاذبيّة. يمكنكِ مثلا اختيار زوج من الجلد اللامع مثل كيندال جينر، أو من جلد الثعبان الصناعي أو بطبعة الفهد الرّائجة في الوقت الحالي.

السّترة ذات الياقة المدوّرة

تُعدّ السّترة الصّوفية ذات الياقة المدوّرة من أكثر القطع شعبية في فترة الخريف، نظرًا لكونها دافئة وملائمة للطقس البارد، وتعتبر الأنماط المطبّعة النابضة بالحياة من أبرز الأنماط التي تجتاح خزانة المشاهير.

تنانير قلم الرصاص المطبّعة

تنورة قلم الرصاص هي من القطع الأساسيّة في خزانة أزياء المكتب نظرًا لسهولة تنسيقها مع بلوزة دافئة وسترة بلايزر، أو مع قميص تيشرت وسترة جلديّة في نهاية الأسبوع، وعلى الرّغم من جمالها بالظلال المحايدة، إلا أنّه بإمكانكِ تجربتها بأساليب مطبّعة على غرار نجمات هوليوود لترقية إطلالتكِ.

القطع الخارجيّة الملوّنة

غالبًا ما تنتقي النساء القطع الخارجية من معاطف وسترات في ظلّ الأسود الخالد، لكن هذا الموسم، ننصحكِ بتجربة ظلال الألوان المشرقة أو ظلال الباستيل لترقية أيّ إطلالة من إطلالات الطّقس البارد.