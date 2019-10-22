عمرو دياب أكثر النجوم استماعًا عبر منصة "ديزر"

احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كشفت "ديزر" (Deezer)، المنصة الرائدة عالمياً لخدمة البث الموسيقى، عن أكثر الأغاني والفنانين والألبومات وقوائم الأغاني طلباً عبر خدمة البث في مصر، وذلك منذ أن قامت بإطلاق خدمتها في المنطقة في شهر أكتوبر من العام الماضي.

و تصدرت أغنية "باين حبيت" لـ"عمرو دياب" و"مارشميلو" قائمة أكثر الأغاني طلباً عبر خدمة البث الموسيقى، كما تصدر"عمرو دياب" قائمة النجوم الأكثر استماعًا في مصر.

وتصدر ألبوم "كل يوم من ده" لـ "محمد حماقي" فئة أكثر الألبومات شعبية في أوساط مستخدمي تطبيق "ديزر"، وفيما يتعلق بقوائم الأغاني فقد تربعت "قائمة أفضل الأغاني المصرية " (Top Egypt) على رأس ترتيب القوائم الأكثر شعبية.

الـ 5 أغاني الأكثر استماعاً:

- " باين حبيت"- "عمرو دياب"و"مارشميلو"

- "مافيا"- "محمد رمضان"

- "حبه جنة"- "شيرين عبد الوهاب"

- "ويذاوت مي"- "هالسي" (Without Me)

- "من البداية"- " محمد حماقي"

الـ 5 فنانين الأكثر استماعاً:

- عمرو دياب

- محمد حماقي

- شيرين عبد الوهاب

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- أنغام

- تامر حسني

الـ 5 ألبومات الأكثر استماعاً:

" كل يوم من ده " - محمد حماقي

" نساي" - شيرين

"حالة خاصة" - أنغام

"أيام" - تامر عاشور

"عيش بشوقك" - تامر حسني

يذكر أن "ديزر" كانت قد أطلقت خدمتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر أكتوبر من العام 2018، وذلك مع اتفاقية توزيع حصري مع روتانا. وهي تربط 14 مليون مستخدم نشط شهرياً بـ 56 مليون مقطوعة وأغنية من حول العالم.

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