آية عبدالله تحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا

تستعد المطربة آية عبدالله لإحياء حفل غنائي، 4 نوفمبر المقبل، ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت آية بوستر دعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع ":إنستجرام"، وعلق:" مستنياكم في مهرجان الموسيقى العربية، يوم 4 نوفمبر".

يُذكر أن دار الأوبرا المصرية أعلنت تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، التي تُقام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المُقبل، ويقدم المهرجان 37 حفلا غنائيا بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية.

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