أحمد مكي راثيًا والده بآخر صورة جمعتهما" ستظل في قلبي"

القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان أحمد مكي آخر صورة جمعته مع والده الراحل منذ أيام، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير "إنستجرام".
كتب "مكى" على الصورة الذي ظهر فيها وهو يحتضن
والده الراحل: "الله يرحمك ويحسن إليك يا أبي، ستظل في قلبى.. الصورة دي قبل وفاته بشهور قليلة.. البقاء لله وحده
وسبحانه، أرجو الدعاء له، اللهم اغفر لأبي وأرحمه وأدخله الجنة، اللهم صبرنا".
ولاقى منشور مكى تفاعلًا من المشاهير ومتابعينه بالدعاء لوالده الراحل.
كان والد الفنان الكوميدي أحمد مكي توفى فجر الجمعة بدبى، وسافر إليه أحمد، وتم دفنه هناك.
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