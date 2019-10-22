حسن الرداد يستعد لتصوير "حصار جهنم" وإنقاذ العالم مهمته الأولى

يواصل الفنان حسن الرداد، التحضيرات الخاصة بفيلمه السينمائي الجديد "حصار جهنم"، المقرر تصويره في ديسمبر / كانون الأول المقبل.

ويتعاون الرداد مع المخرج محمد ميدة، ويعكف صناعه حاليًا على الانتهاء من التحضيرات بعد أن استقرت الجهة المنتجة على معظم أبطاله.

وتعاقدت الشركة مع الفنان سيد رجب، هالة فاخر، منذر ريحانة، معتصم النهار، كريم سرور، للمشاركة في الفيلم، وتبحث عن وجه نسائى بعد أن استبعدت إسناد البطولة لزوجته الفنانة إيمى سمير غانم، ومن المقرر أن تعقد الشركة جلسات عمل للوقوف على الخطوط للفيلم عقب الانتهاء من كتابة السيناريو الذي أوشك المخرج والمؤلف محمد ميدة على الانتهاء منه، ومن المقرر أن يظهر في الفيلم نخبة كبيرة من نجوم الصف الأول كضيوف شرف على رأسهم أحمد أمين، أكرم حسنى، أحمد فهمى.

ويعتبر العمل هو الأول الذي يجمع بين الرداد ومحمد ميدة، وينتمي لنوعية أفلام الفانتازيا والخيال العلمي، وتدور أحداثه في إطار خيال علمي، عن فريق متطوع لإنقاذ العالم من بعض الأشخاص الذين يحاولون السيطرة على كوكب الأرض، ويذهبون إلى مكان ما لا يوجد على الخريطة، وتتوالى الأحداث في شكل كوميدى علمي.

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ويجسد الرداد، خلال أحداث الفيلم، دور قائد فريق متطوع لإنقاذ العالم من الأخطار، ويسهم في إنقاذ كوكب الأرض من مجموعة من الأشخاص يحاولون السيطرة عليه.

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وقرر المخرج محمد ميدة الاستعانة بشركة عالمية مختصة بأعمال الجرافيك والمؤثرات البصرية، لتصميم الخدع والمشاهد المعقدة التى تعتمد على المؤثرات البصرية والسمعية، كما رصدت الشركة المنتجة للعمل ميزانية بلغت 40 مليون جنيه قابلة للزيادة، خاصة مع اعتماد الفيلم على عدد من أعمال الجرافيك، كما سيتم تصوير بعض مشاهده في لبنان وإحدى دول شرق آسيا.

وفي سياق مختلف توقف وبشكل نهائى مشروع الفيلم السينمائى الذي كان من المقرر أن يجمع حسن الرداد بالنجم عمرو يوسف، خاصة أنهما لم يجدا السيناريو المناسب الذي يجمع بينهما على شاشة السينما.

أما على مستوى الدراما فلم يحسم حسن الرداد موقفه حتى الآن، من المشاركة في الموسم الرمضانى المقبل من عدمه، حيث تلقى أكثر من عرض درامى خلال الفترة الماضية، لكنه لم يحسم قراره حتى الآن، ولم يتعاقد بشكل رسمى.

وأوضحت المصادر أن الرداد يبحث عن ورق جديد لتقديم شخصية مختلفة عن كل ما قدمه خلال مسيرته الفنية، خاصة بعد النجاح الذي حققه بمسلسل "الزوجة 18".

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