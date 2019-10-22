شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي علوي في أيام قرطاج السينمائية .. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه النجمة ليلي علوي إلي تونس وإلي أيام قرطاج السينمائية، من أجل المشاركة في تأبين المخرج شوقي الماجري والمنتج نجيب عياد الذي تحمل الدورة اسمه واللذين خصص المهرجان تأبينا خاصا، وقامت إدارة المهرجان بدعوة كل من لهم علاقة بهذين السينمائيين الكبيرين الذين رحلا مؤخرا.

قدمت النجمة ليلي علوي مع المخرج شوقي الماجري مسلسل " نابليون والمحروسة " وقدمت شخصية " نفيسة البيضاء " أم المماليك وتناول المسلسل الجوانب الاجتماعية والسياسية في مصر أثناء الحملة الفرنسية على مصر في أواخر القرن الثامن عشر، وأهم الأحداث التي أثرت في المجتمع المصري بشكل عام، بداية من معركة شبراخيت بين (نابليون) و(مراد بك) قائد المماليك، ومروراً بثورتي القاهرة الأولى والثانية، وحتى خروج الحملة مهزومة من مصر.