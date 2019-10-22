آخرهم هيثم شاكر.. نجوم لعبوا للأهلي قبل احتراف الفن بينهم السقا وفؤاد وفراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

قال الفنان هيثم شاكر، خلال لقائه ببرنامج "سهرانين" للفنان أمير كرارة، إنه لعب كرة القدم بالنادي الأهلي وتم تسريحه وبحث عن ناد آخر لكنه لم يجد، ولم يكن يعلم وقتها أن صوته طربي، وحينما اكتشف ذلك احترف الغناء.

هيثم شاكر لم يكن الوحيد الذي لعب الكرة في النادي الأهلي قبل دخول عالم الفن. التقرير التالي يرصد لكم فنانين لعبوا أيضًا للأهلي في بداياتهم.

أحمد السقا

الفنان الكبير أحمد السقا بدأ حياته لاعب كرة قدم في صفوف النادي الأهلي، ووصل إلى فريق تحت 16 سنة، وبعد ذلك بدأ مشواره الفني في التمثيل.

كريم فهمي

قال الفنان كريم فهمي إنه لعب لنادي الزمالك 9 سنوات، وللأهلي سنتين من فترة البراعم حتى مرحلة الناشئين.

وأضاف فهمي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc"، أنه يعشق ويشجع النادي الأهلي. وأوضح أنه انضم لمنتخب الناشئين الذي كان يدربه وقتها الكابتن إبراهيم يوسف نجم الزمالك الراحل.

محمد فؤاد

في مراحل الشباب، بدأ المطرب محمد فؤاد لاعب كرة القدم في صفوف فريق النادي الأهلى، لكنه اتجه إلى الغناء والطرب والتمثيل بعد ذلك.

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يوسف الشريف

الفنان يوسف الشريف لعب في بداية حياته في صفوف نادي الجلاء، ومن بعدها انتقل إلى النادي الأهلي، وقدم فيلم "العالمي" وأظهر في الفيلم مهاراته العالية وقدرات كبيرة في كرة القدم.

محمد فراج

قال الفنان محمد فراج، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC: "ابتديت في مركز شباب الحبانية وبعد كده نادي النصر ونادي النيل، وفي الآخر الأهلي بس ما كملتش كتير بسبب والدي ووالدتي عشان مستقبلي زي ما قالوا".

أحمد صلاح حسني

الفنان أحمد صلاح حسني كان لاعبًا في النادي الأهلي واعتزل الكرة بعدما قرر الاتجاه للتمثيل، وحقق شهرة ونجومية في مجال الفن أكثر من كرة القدم، بعد اعتزاله.

تامر حسني

جاءت بداية تامر حسني مع كرة القدم قبل الغناء، حيث لعب في البداية بناشئي الزمالك، ثم انتقل إلى الأهلي قبل أن يتحول للغناء.