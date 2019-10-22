تراند اليوم : تفاصيل وساطة إعلامية شهيرة بين "أصالة" و"العريان"

دخلت الإعلامية بسمة وهبة على خط الأزمة المشتعلة بين المطربة السورية "أصالة" وزوجها المخرج طارق العريان التي وصلت حد الحديث عن انفصالهما بسبب ارتباط الأخير بعلاقة بإحدى الفنانات.

ووفق ما نقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر لم تسمها، فإن وهبة التي ترتبط بعلاقة صداقة بالطرفين وجهت الدعوة لهما للعشاء في مطعمها في محاولة للتدخل بينهما لإنهاء الخلاف ووقف الجدل الدائر حول حياتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أصالة نشرت صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، رافضة أي تدخل في علاقاتهما عبر "السوشيال ميديا"، في ظل الحديث عن قرب انفصالهما.

وعلقت قائلة: لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا".

واستدركت: "مثلنا مثل الجميع نختلف ، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر ، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا".

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وتابعت: "وكرامته منّ كرامتي ، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله ، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي ، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني ، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا ، ولاشيء أكثر ، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكراً لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".

بدورها، خرجت الممثلة السورية نسرين طافش عن صمتها وكشفت حقيقة زواجها من العريان.

وقالت في مقابلة مع برنامج "عرب وود": "طبعا طلعت الفنانة أصالة ونفت الخبر وقالت إن الناس اللي بتطلع إشاعات زي كذا ناس فاضية وهما فعلا ناس فاضية".