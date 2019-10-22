تراند اليوم : شاهد| أول صورة لـ "أحمد مكي" مع والده المتوفى مؤخرًا...

نشر الممثل أحمد مكي، صورة لها مع والده الذي توفي يوم الجمعة الماضية في الإمارات.

الصورة وهي الأولى من نوعها لوالد "مكي" الجزائري، الذي انفصل عن والدته في سن مبكرة من عمره.



ويظهر مكي وهو يحتضن والده في الصورة التي قال إنها التقطت قبل شهور.

وعلق على الصورة عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام": "الله یرحمک ویحسن الیک یا ابی ... ستظل فی قلبی الصوره دی قبل وفاته بشهور قلیله ... البقاء لله وحده سبحانه".

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وتابع متوجهًا إلى جمهوره: "أرجو منکم الدعاء له ... اللهم اغفر لابی وادخله الجنه واعذه من النار ومن عذاب القبر اللهم صبرنا".

يذكر أن مكي قد نعى والده الذي توفي يوم الجمعة الماضي في الإمارات، وقد سافر رفقة أسرته لتشييعه.

ومكي من مواليد وهران غربي الجزائر، لكنه استقر مع والدته وشقيقته إيناس في منطقة الطالبية بالجيزة، بعد انفصالها عن والدها، بينما كانا لا يزالان صغيرين.