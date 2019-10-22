تراند اليوم : "بتضحكي والراجل اللي مربيكي لسه ميت؟" .. الجمهور يحرج فنانة شهيرة بسبب طلعت زكريا...

تعرضت فنانة مصرية شهيرة لموقع محرج مع جمهورها بسبب الفنان الراحل طلعت زكريا.

ودخلت الفنانة هنا الزاهد في صدام مع عدد من المتابعين لها عبر موقع "انستجرام" بعد نشرها صورة وهي تضحك وهو الأمر الذي أثار استهجان العديد من محبيها.

وقالت إحدى المتابعات لـ"هنا": "طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات .. الإنسان بينسى بسرعة".

و ردت "هنا" قائلة: "هو عشان نزلت صورة أبقى نسيت؟ يا جماعة احترموا خصوصيات الناس .. عيب كدا .. في ايه؟".

وكان طلعت زكريا هو الزوج السابق لوالدة الفنانة هنا الزاهد ، وهو الذي قام بتربيتها حسب تصريحات سابقة لها.

