تراند اليوم : مفاجأة عجيبة في وفاة الفنان السعودي طلال الحربي...

كشف فادى نجل الفنان السعودي الشهير طلال الحربي، الذي وافته المنية اول امس الأحد إثر تعرضه لحادث سير، عن مفاجاة عجيبه في وفاة والده.
وأشار نجل الفنان الذي كان أحد أبطال مسلسل "العاصوف"، أن والده كان مع أسرته في السيارة وهو معهم وتعرضوا لحادث مروري لكنهم نجوا منه، مشيرًا إلى ان والده نزل لتفقد السيارة بعد الحادث للوقوف على الأضرار التي لحقت بها وأثناء ذلك جاء سائق متهور وصدم والده وفارق الحياة في وقتها.
وأضاف فادي- حسب العربية.نت-، أن والده الفنان طلال الحربي انتهى من تصوير مشاهده بالجزء الثاني من مسلسل "بنات الملاكمة" في أبوظبي الأسبوع الماضي، وعاد يوم الجمعة.
وأكد ان والده لم يكن يعاني من أية أمراض وهو يبلغ من العمر 60 عامًا وله من الأبناء 3 أولاد وبنتان.