تراند اليوم : فيديو| متسابقة "ذا فويس" تنهار بسبب السخرية من والدتها: "قطع لسانكم"



أثار رد فعل والدة نورهان المرشدي، المتسابقة في برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" على قناة "MBC"، بعد أن سقطت لدى استماع أعضاء اللجنة لصوت ابنتها، جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظي مقطع الفيديو الذي تظهر فيه المرشدي بينما تسقط والدتها أرضًا عقب التفاف المطربة الإماراتية "أحلام" عضو لجنة التحكيم إليها بأكثر من مليوني مشاهدة عبر القناة الرسمية للبرنامج على موقع "يوتيوب".

كانت المتسابقة المصرية التي اصطحبت والدتها معها لخوض مرحلة "الصوت وبس" في البرنامج، أدت أغنية للمطربة آمال ماهر "يا عيني عليك يا طيبة"، لتلقى إعجاب أعضاء اللجنة الذين أشادوا بموهبتها.

وسقطت والدة المتسابقة بعد التفاف المطربة الإماراتية "أحلام" ومعها المطرب اللبناني راغب علامة عضوي لجنة التحكيم قبل أن تنتهي مباشرة من الغناء.

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وأعربت نورهان عن استيائها من السخرية من ردود فعل والدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها ترفض أي إهانة لوالدتها، ولن تسمح لأي شخص بأن يتعرض لها بسوء.

وتابعت باكية: "كفاية تنمر.. أي حد هيجيب سيرة أمي هقطع لسانه مهما كان مين ميهمنيش حد.. "التنمر بيجري في دمكم.. امتى هنبط نتريق على الناس.. دخلت على تعليقات الفيس لقيت الناس كلها بتتريق على أمي".