تراند اليوم : فيديو فاضح لـ«إنجي خوري»: تسكب اللبن على صدرها بطريقة إباحية...

نشرت الفنانة السورية المقيمة بلبنان إنجي خوري، فيديو فاضح بملابس تظهرها شبه عارية، وتقوم بسكب اللبن على صدرها وكذلك على وجهها كوسيلة لمعالجة البشرة.

وتظهر الفنانة المثيرة للجدل في الفيديو، وتقوم بدهان صدرها ووجها باللبن بشكل مثير وإيحاءات جنسية، وهو ما عرضها لسيل من الشتائم واتهامها بالإباحية، وعلقت على الفيديو قائلة :"الحليب عالوجه بصفي البشره وهو بارد افضل شي سؤال مهم".

ونالت الفنانة على تعليقات بذيئة وهجوم عنيف فيما تعامل معها البعض على أنها فنانة إباحية، ولم تعلق الفنانة او ترد على التعليقات المسيئة، وهو ما اعتبره البعض أنها تدعو للإباحية وتقدم نفسها على أنها كذلك.

الحليب عالوجه بصفي البشره

وهو بارد افضل شي

سؤال مهم: pic.twitter.com/rhgpW0sPOb — انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury) October 21, 2019

— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury)