باسكال مشعلاني لـ"الوفد": سعيدة بنجاح "اتعذبت كفاية".. وهذi تفاصيل ألبومي الجديد

حققت النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني، نجاحا باهرا وتتلألأ كنجوم في سماء الغناء العربي بأغنية "اتعذبت كفاية" باللهجة المصرية بادائها المتميز كما تعود عليها جمهورها دائما.

وأجرت "الوفد" حوارا خاصا من القلب مع باسكال كشفت فيه عن كواليس أعمالها وألبومها الجديد وتفاصيل اخري في سطور كالتالي..

-في البداية حدثينا عن اغنيتك الجديدة "اتعذبت كفاية"؟

"اتعذبت كفاية" اغنية مصرية كلاسيك كلمات والحان محمد الرفاعي توزيع عادل عايش ومن انتاج شركة لايف ستايل ستوديوز وقدمت هذه الاغنية بكل حب واحساس وقد عملنا عليها كثيرا بكل حب.

-هل كنت متوقع النجاح الكبير للأغنية.. واين تم تصوير الفيديو الكليب؟

الكليب من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز ومن اخراج زياد خوري وصورت في احد المدن بالتركيا بطريقة تصوير سينمائي مع فريق عمل متخصص وكل هذا النجاح هو وليد كل التعب وانا سعيدة جدا بكل هذا النجاح في لبنان ومصر وكل الوطن العربي.

-هل تفضلين طرح ألبوم ام سنجل في الفترة القادمة؟

أحب الاثنين من وقت للتاني احب ان اطرح اغنية سنجل لابقي على اتصال مع جمهور ومحبيني لأنهم دائما يطالبوني بذلك وهي فكرة جيدة والالبوم يحتاج تقريبا الى عامين عمل واحب ان اعمل عليه بكل حب وروية وبهذه الفتره بينما اعمل على الالبوم احب ان اقدم أغاني علي طريقة السنجل وبرأيي هذه الفكرة عجباني.

-ماذا عن تحضيرات ألبومك الجديد..؟ وما هي التفاصيل؟

الالبوم اصبح على النهائيات تقريبا سيكون هذه المره ميني البوم يتضمن 8 اغنيات منهم صدرت سابقا بالأضافة الى

اغنيات جديده تحمل الطابع البوب وكلاسيك والاغاني باللهجة البناني ومصري وخليجي.

-هل التنوع الفنان الغناء باكثر من لهجة شئ مميز ؟

طبعا اذا كان يتقن اللهجة ونجح فيه واحبه الجمهور.

-هل يوجد حفلات غنائية توديها في لبنان والوطن العربي في الفترة المقبلة؟

لدي عده لقاءات تلفزيونية وحفل بتونس الخضراء وحفل زفاف خاصة بمصر.

-ما احب الاصوات الغنائية لعمالقة الفن البنانية الي قلبك فيروز ام صباح؟

طبعا السيدة فيروز والشحرورة وديع الصافي والكثير طبعا دون ذكر القاب.

-ما رايك بألبوم الهضبة عمر دياب هل احببته؟

طبعا انا من محبي النجم الكبير عمر دياب واحببت البومه الجديد انا غير واغنية "يوم تلات" كتير رائعه.

-ما الفنان الذي تودي عمل ديو معه؟

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ليس هذا المهم، المهم أن نتناغم سويا من الممكن ان يعجبني فنان معين ولكن لا يوجد على المسرح تناغم بيننا فلم اقدم على هذه الخطوة المهم الكريزما والانسجام.

-ما اقرب أغنية الي قلبك من اغنياتك؟

كلهم عزيزين على قلبي لأنوا لا يوجد أغنية قدمتها دون احساس قوي وحب وحاليا يمكننا ان نقول أغنية "اتعذبت كفاية".

-هل هناك مشاريع فنية ستطرح الفترة المقبلة؟

قريبا جدا سيتم طرح اغنية جديده بالهجة المصرية تحمل أسم استنا ايضا كلمات الشاعر محمد الرفاعي ومن ألحان ملحم ابو شديد ولكن هذه المره ستكون اغنية بوب

وليست كلاسيكية كتير مميزة وطبعا مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.

-هل من الممكن ان تصوريها بمصر؟

حتى الان 80% التصوير في مصر.

-ما هو حلم باسكال بالفن ماذا لك تحققي بعد وتتمنين ذلك؟

حلمي قيد التحقيق أن اصدر البوم كامل سهرة فنية لكبار الفنين طبعا بصوتي انا وحاليا اعمل على الموضوع.

-متي يراكي الجمهور في عمل فني تمثيلي.. وما الشخصية التي تتمني تجسيدها؟

انا من محبي الكوميك وعندما اجد اي دور تمثيلي يخدم مسيرتي الفنية وسيضيف الى اسمي لن أتأخر.

-كيف تحافظ باسكال على جمالها فهي لا تكبر بالسن كما نرى؟

تضحك شكرا لك على المجاملة انا اهتم بالمحافظه علي جمالي ولكن ليس كثيرا لدرجة الهوس مثلي مثل اي فتاة عادية لا اكثر بالنسبة لي الجمال ينبع من الصحة لا استعين بالريجيمات العشوائية فهي ليست جيدة للصحة ويجب ان يكون الرجيم علي طريقة دكتور تغذيه متخصص وانا امارس الرياضة 4 مرات في الاسبوع ولدي مدربة خاصة تساعدني علي ذلك وانا من محبي رياضة المشي وابتعد عن التدخين وايضا عن الشمس قدر الامكان واضع واقي كي احمي بشرتي لان الشمس العدو الاول للبشرة وارطب بشرتي صباحا ودائما اغسل وجهي قبل النوم لاني لا انام بالمكياج فهو فعلا مضره للبشرة وأشرب الكثير من المياه لنها ترطب الجسم من الداخل وامارس تمارين اليوغا لكي ابتعد عن التوتر قدر الامكان.

-ماذا تمثل لك مصر؟

كانت بداياتي في الغناء بمصر ولي فيها ذكريات رائعة وهي أم الدنيا واحبها وأحب شعبية الطيب الذواق للفن كثيرة.

-هل "ايلي" ابنك يملك موهبة فنية؟

كثيرا.. فهو يملك موهبة الفن منذ الصغر ويعزف لكبار الفنانين مثل "موزارت"، "بيتهوفن"، و"باخ".

واخيرا .. كلمه لجمهورك في مصر و الوطن العربي …

احب ان اوجه تحياتي لكل الشعب المصري واتمنى ان يعم السلام في مصر ولبنان وكل البلد العربي واقول انتظروني في برنامج مميز جدا مع امير كرارة.