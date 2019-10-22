خاص.. مي الغيطي تكشف لـ "الوفد" تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة

قالت الفنانة الشابة مي الغيطي، إنها تستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" مع النجمة منة شلبي وهو من إخراج محمد شاكر.

واضافت "مي" في تصريح خاص لـ "الوفد"، ان العمل عبارة عن 10

حلقات فقط، وتجسد من خلاله شخصية جديدة لاول مرة تقدمها.

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واشارت إلى انها تحضر لعودة للسينما ولاكن من خلال فيلم روائي قصير، مشيرة ان المفترض ان

ابدا التصوير خلال الفترة المقبلة.

يذكر ان آخر أعمال مي الغيطي مسلسل "زودياك"، بطولة كلا من: أحمد خالد صالح، واسماء ابو اليزيد، وهند عبد الحليم، وخالد أنور، وآخراون، وسيناريو وحوار محمد المعتصم، منة اكرم، عمرو خالد محمد هشام عبية، ورواية عبد الله، وإخراج محمود كامل.