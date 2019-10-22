قالت الفنانة الشابة مي الغيطي، إنها تستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" مع النجمة منة شلبي وهو من إخراج محمد شاكر.
واضافت "مي" في تصريح خاص لـ "الوفد"، ان العمل عبارة عن 10حلقات فقط، وتجسد من خلاله شخصية جديدة لاول مرة تقدمها.
واشارت إلى انها تحضر لعودة للسينما ولاكن من خلال فيلم روائي قصير، مشيرة ان المفترض انابدا التصوير خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان آخر أعمال مي الغيطي مسلسل "زودياك"، بطولة كلا من: أحمد خالد صالح، واسماء ابو اليزيد، وهند عبد الحليم، وخالد أنور، وآخراون، وسيناريو وحوار محمد المعتصم، منة اكرم، عمرو خالد محمد هشام عبية، ورواية عبد الله، وإخراج محمود كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. مي الغيطي تكشف لـ "الوفد" تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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