نشر الفنان أحمد مكي آخر صورة جمعته مع والده الراحل منذ أيام، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير "إنستجرام".
كتب "مكى" على الصورة الذي ظهر فيها وهو يحتضن
ولاقى منشور مكى تفاعلًا من المشاهير ومتابعينه بالدعاء لوالده الراحل.
كان والد الفنان الكوميدي أحمد مكي توفى فجر الجمعة بدبى، وسافر إليه أحمد، وتم دفنه هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مكي راثيًا والده بآخر صورة جمعتهما: ستظل في قلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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