صافيناز بالمايوه في دبي.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 09:56 صباحاً - شاركت الراقصة صافيناز متابعيها بفيديو من يومياتها في دبي وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت صافيناز في الفيديو بالمايوه اثناء تواجدها في احد مسابح دبي حيث احيت عدد من الحفلات.
كما شاركت صافيناز بفيديو من اجواء حفلها الاخير في دبي.
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