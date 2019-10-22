متابعة بتجـــــــــــــرد: تفاعل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني مع التقرير الذي نشره موقع CNN الإخباري العالمي حول المظاهرات التي تعمّ المناطق اللبنانية كافة منذ ستة أيام.
وشدّد الحلاني على الروح السلمية التي تسيطر على الحراك الشعبي في لبنان، وعلّق على التقرير عبر حسابه على “تويتر” منوهًا إلى رسالة السلام التي يرغب الشعب اللبناني نشرها في جميع أنحاء العالم فكتب: “هذا لإظهار مدى سلمية الشعب اللبناني، هذه رسالة السلام التي نرغب بنشرها في جميع أنحاء العالم”.
وكان عاصي الحلاني قد أعرب عن دعمه للمتظاهرين اللبنانيين في الحراك الشعبي الواقع في لبنان من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.
كما ظهر أولاد الحلاني، ماريتا ودانا والوليد وهم يهتفون مع المتظاهرين من ساحات ومحافظات لبنان على امتداد الوطن، مطالبين بحقوق تضمن لهم مستقبلًا جيداً في وطنهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني عن الحراك الشعبي في لبنان: هذه هي الرسالة التي نرغب بنشرها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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