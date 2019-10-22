فيحان عن إساءة وعد العساف له: طفلة أخطأت واعتذرت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد الجدل الواسع والعاصفة التي أثارتها حلقة حراك مع ملاك في السعودية واستضافتها لمشاهير التواصل الاجتماعي، وعد العساف ورند الشهيلي وفيحان.

وتوجيه العديد من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحلقة ككل ابتداء من المذيعة وليس انتهاء بنجوم السوشال ميديا المؤثرين.

صرح نجم السوشال ميديا السعودي فيحان لـ "فوشيا" أنه لابد من وضع جد للجدل الزائد حول هذا الموضوع قائلًا: "لقد وضحت ما لدي عبر حسابي الخاص في السناب شات، وقلت مرارا وتكرارا أنه تم اجتزاء حديثي في البرنامج وقمت بالرد على الأسئلة إلا أن إدارة البرنامج قامت بحذف الردود.

وقال فيحان: لقد تضرر أشخاص كثيرون بسبب هذه المقابلة وأتمنى أن يغلق الحديث فيها إلى غير رجعة لأنها تسببت بالأذى الذي يفوق التصورات فعليا.

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وامتنع عن الحديث حول الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، أما فيما يخص الطفلة وعد العساف وإساءتها له قال فيحان: "هي طفلة أخطأت واعتذرت وانتهى الموضوع.

فيحان نجم التواصل الاجتماعي يتابعه تقريبًا خمسة ملايين عبر قناة ”يوتيوب“ وحدها، خاصة لبرنامجه الشهير ”عائلة فيحان“، والطفلة وعد العساف قد حصدت شهرة مبكرة وهي لا تتجاوز 11 عامًا من عمرها.