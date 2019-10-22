نجم ستار أكاديمي يعلن اعتزاله وعودته لمهنته الأصلية.. والسبب غير مُتوقّع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن المطرب المصري الشاب محمد عباس اعتزاله الغناء نهائيًا، وعودته لمهنته الأصلية كمهندس ديكور، رغم أنه كان يعمل طوال العامين الماضيين على أغاني ألبومه الجديد الذي لم يتم طرحه بعد.

وكشف عباس عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" السبب وراء قراره الصادم، خاصة أن مشواره الغنائي الحقيقي لم يبدأ بعد، وكانت بداية معرفة الجمهور به هو مشاركته في برنامج "ستار أكاديمي" في موسمه الحادي عشر.

وكتب عباس منشورًا مطولًا يقول في ملخصه: "قررت أرجع أشتغل مهندس ديكور عشان أعرف أعيش وأبني نفسي، لأنه صعب على الفنان الجمع بين عملين (الغناء وهندسة الديكور)".

وأضاف: "واجهت صعوبة في اختيار أغان لألبومي الجديد الذي أجهز له منذ عامين، فالذوق العام في مصر بقى صعب جدًا، وهذا هو السبب الرئيسي وراء قرار اعتزال الغناء".

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وأردف: "النجاح في الغناء حاليًا أصبح إما للمطربين السوبر أو للمطربين الشعبيين اللي بيقدموا شعبي مش مفهوم أو أي محتوى ملوش لازمة".

وكان محمد عباس قد طرح أول أغنية له في 2007 باسم "نظرة عينه"، كما حصد جائزتين كأفضل مطرب صاعد في الميما أورد 2016، وأفضل مطرب صاعد في الدير جيست 2018 .