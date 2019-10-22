عز الدين تكشف سبب ابتعادها عن مواقع التواصل بعد فشل مسلسلها

بعد غيابها لفترة طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي، قررت الفنانة المصرية مي عزالدين أن تطمئن جمهورها على حالتها الصحية، وكشف سبب ابتعادها.

مي عبرت عن اشتياقها لجمهورها بقولها: “وحشتوني، ‏يارب يكون الكل بخير، أنا بخير، ولكن أجد راحة أعصابي ونفسيتي في الإجازة وأنا أتمتع بخصوصيتي بعيدًا ‏عن مواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار، هو طبعي أصلا بس واضح إني بقيت محتاجاه وبرتاح فيه أكتر”.

وأضافت، على خاصية “ستوري” بموقع “انستغرام”: “هرجع ساعات أحط منشورات هنا، بس سامحوني لو ما شوفتش الرسائل الخاصة، لأني هكون بحط ‏البوست وأخرج، معظم الوقت، هشوفه تاني أكيد وأنا بحط غيره بس،وده هيكون شبه إني بمسي عليكم بس ‏وأقولكم وحشتوني”.

واختتمت كلامها بقولها: “سلامي لكل الروابط بتاعتي والفانز المنفصلة، وسلامي لكل أصحابي على السوشيال ‏ميديا، حتى اللي عرفتهم في الفترة الأخيرة لأن ليهم معزة خاصة”.

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وكانت الفنانة المصرية مي عزالدين قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل “البرنسيسة بيسة”، والذي تعرض للكثير من الانتقادات من الجمهور، الذي اتهم مي بالمبالغة في تعبيرات الوجه خلال أدائها للشخصية.

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