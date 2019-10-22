جودة تنتهي من تصوير جزء من مشاهدها في "أشباح أوروبا"

أكدت الفنانة أروى جودة أنها انتهت من تصوير يومين من مشاهد أحداث فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، المنتظر عرضه خلال موسم الكريسماس، ويخرجه عبد الرحمن حماقي.

وقالت أورى، إن العمل من المنتظر الانتهاء من تصويره تمامًا في غضون أسبوع واحد فقط، واستكملت: أجسد شخصية مختلفة خلال الأحداث، بدور ضيف شرف.

الفيلم قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعدًا للمخرج معتز التوني وأيضًا المخرج محمد ياسين في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

الفيلم بطولة: هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، معتصم النهار، قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار: أمين جمال، محمد أبوالسعد، شريف يسري، إخراج عبدالرحمن حماقي، والفيلم يعد أول إنتاج لمحمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

الشركة المنتجة تضطر لتغيير اسم فيلم هيفاء وهبي لـ"أشباح أوروبا" بسبب "لص بغداد"

وهبي تنشر فيديو جديد من استعدادات "أشباح أوروبا"