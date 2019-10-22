طافش توجه رسالة إلى الشعب اللبناني بسبب الثورة

نشرت صفحة عرب وود عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستغرام " فيديو للفنانة نسرين طافش توجه فيه رسالة لشعب لبنان. وقال نسرين طافش: "أنا بتمنالهم السلام والأمان يارب وهو هما أصلا حبيبنا من زمان واحنا جيران سوريا ولبنان بالنسبة لى واحد ". يذكر أن نسرين طافش شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد. Advertisements قد يهمك ايضاً: حقيقة زواج نسرين طافش وطارق العريان بعد طلاق أصالة طافش تستعد لخوض تجربة سينمائية

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