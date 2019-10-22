شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى وآسر ياسين وحلا شيحه أبطال الجزء الثانى من "هيبتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد حالياً المخرج هادى الباجورى لتحضيرات الجزء الثانى من فيلم "هيبتا" – المحاضرة الأخيرة، الذى نال جزئه الأول نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى السينمات 2017، حيث انضم النجوم ماجد الكدوانى وآسر ياسين وحلا شيحه لبطولة الجزء الثانى، وتبرم الجهة المنتجة للفيلم باقى التعاقدات خلال الأيام المقبلة، نظرا لرغبة صناعه فى عرضه خلال عيد الأضحى المقبل .

"يشار إلى أن "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة" من إخراج هادى الباجورى، وقام ببطولة الجزء الأول كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، وآخرين.

الفيلم مأخوذ عن الرواية التى حققت أعلى المبيعات، حيث اعتلت قوائم مبيعات الكتب فى مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها فى 2014، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا فى مجال النشر الأدبى، والعمل من إخراج هادى الباجورى عن رواية محمد صادق، وقام بتحويل الرواية إلى نص سينمائى السيناريست وائل حمدى.