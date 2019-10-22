شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تقدم " الأكشن " فى " شديد الخطورة " مع أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور حاليا الفنانة ريم مصطفى مشاهدها بمسلسل " شديد الخطورة"، الذي ينتمي لنوعية الـ 7 حلقات، من إنتاج شركة سينرجى، ويكتبه محمد سيد بشير، ويخرجه حسام على، وتقدم "ريم" الأكشن لأول مرة خلال أحداث المسلسل، حيث خضعت خلال فترة التحضيرات لتدريبات عنيفة تحت إشراف أحد المدربين المتخصصين، وذلك لمتطلبات دورها فى المسلسل .
ويعد المسلسل الأول من نوعه فى مصر الذي يقدم في سباعية وعبر أكثر من موسم للعرض بشكل حصرى على منصة watch it الرقمية، وينتمي لنوعية أعمال الأكشن.
المسلسل يشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال، وتناول عدة قضايا هامة، أبرزها "الشائعات " التى يروجها البعض على مواقع السوشيال ميديا، ومدى خطورتها على الأمن القومى للبلدان العربية، وتأثير تلك الشائعات على الشعوب والأجيال الصغيرة، كذلك مدى تأثير تلك الشائعات على إحداث البلبلة وسط المؤسسات والشعب وضرب جميع الأفكار وبث الروح الهدامة فى البلاد .
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