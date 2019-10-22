تفاصيل مسلسل “شديد الخطورة”

متابعة بتجــــــــــــرد: بدأ الفنان أحمد العوضي وزميلته ريم مصطفى تصوير أولى مشاهدهما في المسلسل الجديد “شديد الخطورة”، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الـ 7 حلقات، والمقرر عرضه على منصة رقمية مصرية خلال الفترة المقبلة.

وتكشف عبر صفحات موقعنا، الخط الدرامي العام للمسلسل، الذي يجسد فيه العوضي شخصية “مالك” الذي يعيش مع والده المُسن، الذي يلعب دوره الفنان هادي الجيار.

إلا أن حظه العَثِر يقوده للوجود داخل أحد البنوك أثناء السطو عليه، من قبل إحدى العصابات، فيصبح أحد شهود العيان على عملية السطو، ما يعرضه لتهديدات تطال أسرته.

وتتوالى الأحداث التي يلتقي خلالها بـ “ريم مصطفى”، إذ يُقدمان معاً العديد من مشاهد الحركة.

ويشارك في بطولة “شديد الخطورة” رياض الخولي، ناهد رشدي، حسني شتا وحمزة العيلي، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.