الأمير هاري: لن يتم تخويفي للقيام بلعبة أدت إلى قتل أمي

شدد الأمير البريطاني هاري إن ذكرى أمه الراحلة الأميرة ديانا ما زالت حية جدا في وجدانه بعد أكثر من 20 عاما على وفاتها وإنه لن يتم دفعه ”للقيام بلعبة“ مع وسائل الإعلام يعتقد أنها كانت وراء موتها.

وقال الأمير هاري في مقابلة ”كل شيء مرت به وما حدث لها أتذكره بشكل لا يمكن وصفه كل يوم وهذا لا يعني أنني مصاب بالبارانويا. هذا فقط لأنني لا أريد تكرار الماضي”. وأضاف ”لن يتم تخويفي للقيام بلعبة قتلت أمي”.

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وكانت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري قد بدأت مقاضاة صحيفة (ذا ميل أون صنداي) البريطانية لنشرها رسالة خاصة، حيث أشار الأمير هاري إلى إنه وزوجته اتخذا إجراءً قانونيًا ردًا على ما وصفه بأنه ”تنمر“ من قبل قطاعات من الصحافة البريطانية على الرغم من أن هذا الإجراء قد لا يكون الإجراء الآمن، لكنه الإجراء الصحيح.

وأضاف هاري ان أكثر ما يخيفه هو أن التاريخ يعيد نفسه. لقد رأى ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة إلى الحد الذي لم يعد يُعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي. فقد والدته والآن يرى زوجته تسقط ضحية للقوى الجبارة ذاتها. مشدداً ان الصحافة ضللت القراء عن عمد بأن حذفت بشكل مخطط فقرات منتقاة وعبارات محددة وحتى كلمات بعينها.

نذكر ان الأميرة ديانا، والدة الامير هاري، هي واحدة من أكثر النساء على وجه الأرض لاحقتهن عدسات المصورين بعد أن تزوجت من عضو بالأسرة الملكية. وقد توفيت في حادث سيارة في 1997 بعد أن طاردها مصورون صحفيون عبر شوارع باريس.