الفقي تخطف الأضواء بإطلالة خلال مسابقة ملكة جمال مصر للكون

خطفت النجمة نرمين الفقي الأضواء، مساء الأحد، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال مشاركتها كعضو في لجنة التحكيم بمسابقة ملكة جمال الكون 2019.

ارتدت "نرمين" فستانا أسود قصير، بتصميم الـmermaid، أخذ شكل الجسد من أعلى ثم انسدل ضيقًا حتى الخصر كاشفاً عن راشقتها من خلال حزام رفيع، ثم اتسع تدريجيًا حتى أعلى الركبة، وجاء بأكمام قصيرة فضفاضة.

وتميز فستانها بالكامل بخامة التل المزين بالتطريزات البراقة والنقوش اللامعة كما تميزت بلون الأكتاف الفضي.

ونسقت "نيرمين" إطلالتها البراقة مع حذاء أنيق باللون الأسود وذا كعب عال، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على الأكتاف، ووضعت لمسات بسيطة من المكياج، واعتمدت على المجوهرات الألماسية التي جمعت بين الرقة والأنوثة.

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ولاقت صورها خلال الحفل التي تداولها رواد المواقع التواصل الاجتماعي إعجاب متابعيها ومُحبيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالى: أنتِ الملكة الحقيقية، كما أخذ الآخرين يتغزلوا بجمالها ورشاقتها.

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