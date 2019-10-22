شكرا لقرائتكم خبر عن 118 مليون دولار إيرادات فيلم Gemini Man بعد 10 أيام من طرحه عالميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الأكشن والدراما والخيال العلمى Gemini Man أن يزيد من إيراداته لتصل إلى 118 مليون و 716 ألف دولار.
وقد حقق الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية إيرادات وصلت إلى 15 مليونا و142 ألف دولار، ووصل دور العرض المصرية في 9 أكتوبر، و الولايات المتحدة الأمريكية 11 من الشهر الجارى.
وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 36 ملايين و 516 ألف دولار في الولايات المتحدة المريكية، و 82 ملايين و 200 ألف دولار من دور العرض حول العالم.
وتعد افتتاحية الفيلم ضعيفة مقارنة بميزانية الفيلم التي تكلفت 138 مليون دولار أمريكى.
فيلم "Gemini Man" تبدأ أحداثه عندما يجد أحد صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مُراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، وعند البحث يجد القاتل هنري بروجان أنه يواجه نسخة أخرى من نفسه ولكن أصغر سنا، ويشارك فى بطوله العمل مع النجم العالمى ويل سميث عدد كبير من النجوم العالمين كليف اوين وبينديكت ونج ودوجلاس هودج ورالف براون وغيرهم.
يذكر أن سميث يعمل على فيلم جديد يدعى Brilliance، من بطولة الممثل العالمى ويل سميث، وسيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey
وسيلعب سميث دور بطل الكتاب نيك كوبر، وهو وكيل فيدرالي يعمل في قسم التحليل والاستجابة، وظيفته هي تتبع المجرمين، الذين يسلكون طرق إجرامية غريبة ومثيرة، ويتميز ضمن أحداث نيك كوبر نفسه يتميز بهبه فريدة، وهى التحليل التنبئي الذي يسمح له أن يرى ما سيحدث قبل أن يحدث، وبالتالى فإنه يستخدم مواهبه الخاصة ضد أعدائه اللامعين، مثل قاتل يمكنه أن يستخدم الوقت لصالحه، ولكنه مع سير أحداث الفيلم يجد كوبر نفسه أمام خطر كبير.
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